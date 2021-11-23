İşte Bolu Belediyesi'nin ırkçı kararına evet diyenlerin listesi / 23.11.21

CHPli Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tepki geçen kararlar almaya devam ediyor. Bolu Belediyesi Meclisinde bütçe görüşmelerinde, yabancıların yabancılarla evlenmesi halinde ödeyecekleri nikah ücreti 100 bin lira, suyun metreküpü ise yabancılar için 2,5 dolar olarak belirlendi. İlgili karara millet ittifakından 15 meclis üyesi evet derken 2 üye ise çekimser oy kullandı. Cumhur İttifakı üyeleri ise ret oyu kullandı. Alınan karara her kesimden tepki yağdı. İşte o skandal karara evet diyenlerin listesi...