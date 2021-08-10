İşte CHP belediyeciliği! Çalışan tesisin kapısına kilit vurdular / 10.08.21

Sabah

Türkiye'nin buz sporlarında ilk olimpik tesisi BELPA Buz Pateni Spor Salonu'nun 9 aydır kapalı olduğu öğrenildi. Ankara Spor İl Müdürlüğünce 2003'ten beri işletilen, Kasım 2020'de mülk sahibi Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) devredilen tesislerde yıllardır sporculara hizmet veren işyeri sahiplerine de Büyükşehir'in "tahliye" yazısı gönderdiği öğrenildi. 9 aydır mağdur olan esnaf, tahliyenin durdurulmasını istedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi ise işyerlerinin 30 gün içerisinde boşaltılmasını aksi halde esnaflara ilgili yasa hükümlerinin uygulanacağı yanıtını verdi.