İşte CHP'li başkanın yaptığı milyonluk rantın detayları! Köylüden dönümünü 35 bin liraya aldılar... / 13.02.22

Bilecikte Belediye Başkanı CHPli Semih Şahin ve rüşvetten tutuklanan danışmanı Selçuk Erdağının geçtiğimiz yıl Pelitözü bölgesindeki rant vurgununu SABAH ortaya çıkarmıştı. O vurgunun ayrıntılarına da SABAH ulaştı. Başkan ve danışmanı, bölgedeki çiftçi ve köylülerden dönümünü 35 Bin liradan aldıkları arazilerin fiyatını, bölgeyi imara açarak önce 250 bin liraya, ardından 5 katlık imar plan değişikliği ile de 600 bin liraya çıkardılar. Her şeyden habersiz, arazilerini sudan ucuz fiyatlardan Başkan ve danışmanına satan köylüler ise hayatlarının şokunu yaşadı.