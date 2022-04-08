İşte CHP'nin Ekşi Sözlük Operasyonu! En ufak farklı görüşe bile yer yok! 'Sansür Timi' bakın nasıl çalışıyor? / 08.04.22

CHPnin Ekşi Sözlük operasyonu deşifre oldu. AK Partili hesapların tek tek engellendiği, iftiralara karşı resmi kaynakların yaptığı açıklamaların yer aldığı paylaşımların sansürlendiği bir sosyal medya kullanıcısı tarafından ekran görüntüleri ile ifşa edildi. Türkiyenin SİHA ihracatını görmek isteyenlerin eşcinsellerin fantezi başlığını takip etmesi zorunluluğu uygulanırken yine Kılıçdaroğlunun attığı iftira nedeniyle BayKara ödediği tazminat ile ilgili konu başlığını görmek için de kafa kesme videoları başlığını takip etmek gerekiyor. CHPli trol ordusunun gözünden kaçırdığı konu başlıklarını ise bizzat Ekşi Sözlük moderatörleri Troll olarak işaretleyip sansürlüyor. İşte CHPnin Ekşi Szölük operasyonu ve tüm detaylar...