İşte fiyat artışının önüne geçecek eylem planı / 21.09.21

Sabah

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan fahiş fiyatla mücadelede asla geri durulmayacağını söyleyerek "Böyle bir sorun var ise devlet olarak ne gerekiyorsa yapmak bizim görevimiz" dediği fahiş fiyat uygulamalarıyla ilgili olarak adımlar atılmaya devam ediyor. Edinilen son dakika bilgisine göre vatandaşın tepkisine neden olan fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek için yeni eylem planı hazır. Ürün bazında önlemlere odaklanan Erken Uyarı Sistemi gibi farklı mekanizmalarla fiyat artışı kontrol altına alınacak