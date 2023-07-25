İstanbul Büyükşehir Belediye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2019’da göreve gelmesi sonrası hızla gücü ele geçirmeye başlayan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, 4 sene içinde belediyenin vakıf ve şirketlerini fiilen yönetir hale geldi. İmamoğlu’nun mali ve siyasi açıdan görünürdeki koordinatörü konumunda bulunan Günaydın, pek çok skandal iddianın da merkezinde yer alıyor. Partiye yakın kaynakların iddiasına göre Günaydın, belediyeye bağlı İstanbul Vakfı’nın kurbanlık et kesim, soğutma ve konserveleme işlemlerini yıllardır İzmir’deki yakın bir arkadaşının şirketine yaptırıyor, ihaleye katılmak isteyen diğer şirketlere ise çeşitli engeller çıkarıyor.