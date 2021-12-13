İşte İBB çalışanının terör sicili! Kandil’e gidip örgüt yöneticilerinden talimat almış / 12.12.21

Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşen, SABAH’ın “İşte İBB’nin dağ kadrosu” haberinin ardından belediye sözcüsü Murat Ongun, paylaşım yaparak PKK/KCK dağ kadrosuna eleman temin ettiği için gözaltına alınan Sevtap Ayman’ı işe aldıklarını itiraf ederek, Ayman’ın yarın işe döneceğini açıkladı. İBB Sözcüsü Ongun’un yarın işe başlatacağı Sevtap Ayman’ın 2011-2012 yıllarında terör örgütünün sözde üst düzey mensuplarından eylem talimatları almak maksadıyla Irak’ın kuzeyindeki Kandil ve diğer terör örgütü kamplarına giderek örgüt mensuplarıyla yüz yüze görüşmelerde bulunduğu ortaya çıktı. Ayman’ ın örgütsel mahiyette talimatlar aldığı tespit edilirken, yurtdışı giriş-çıkış kayıtlarından da Irak’a yaptığı giriş çıkışlar teyit edildiği öğrenildi. Tutuksuz yargılaması devam eden kadın örgüt üyesi hakkında adli kontrol şartı uygulandığı öğrenildi.