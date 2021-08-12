İşte kahramanlar! Yangını söndürme çalışmalarında yaralanan CEKUT ekibi yeşil vatan için göreve devam dedi / 12.08.21

Sabah

Köyceğiz'de görevli olan Maltepe CEKUT ekibi, araçlarından ekipmanların boşaltırken, yanlarında bulunan Mersin İtfaiyesinin yangın hortum rekoru patladı. Patlama sonrası yaralanan 4 CEKUT gönüllüsü Köyceğiz Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. İki personel ayakta tedavi oldu. Diğer iki personelden ekip lideri Can Murat Bostan'ın ayak bileğinde çatlak, Selman Sungun'un ise yüzük parmağında kırık tespit edildi. Tedavilerinin ardından hastaneden taburcu olan Bostan ve Sungun, son kıvılcım sönene kadar yeşil vatanı korumak için görevlerine devam etmek istediklerini söyledi. İstanbul Maltepe Ceza İnfaz Kurumu'nda infaz koruma memuru olarak görev yapan Selman Sungun ve ekip lideri Can Murat Bostan yaşadıklarını SABAH'a anlattı.