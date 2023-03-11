6lı masa, terör örgütünün uzantısı olarak nitelendirilen ve 55 milletvekilinden aralarında Selahattin Demirtaşın da bulunduğu 52 vekiline siyasi yasak istenen HDP ile gizli ortaklık pazarlığına tutuştu. SABAH, Kılıçdaroğlunu genel merkezlerine davet eden HDPnin ve partinin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaşın sicilini çıkardı. Demirtaş, terör örgütü propagandası yapmak, aralarında 6lı masa ortağı Ahmet Davutoğlunun da taraf olduğu kamu görevlilerini hedef göstermek, kamu görevlisine hakaret gibi 5 farklı davadan 12 yıl 10 ay hapis cezası aldı. Demirtaş 6-8 Ekim olaylarında 37 masum canın katledilmesini azmettirdiği iddiasıyla ise 38 ağır müebbet hapis cezasıyla da yargılanıyor. Yargıtayın HDP ile PKK arasında fark yok diyerek Anayasa Mahkemesine gönderdiği kapatma davasının iddianamede ise partiden 685 isme siyasi yasak isteniyor. Bakanlık hayali kuran HDP ile ilgili soruşturmalara yansıyan en önemli delillerden biri ise tüzüğünün Kandilde yazılmış olması.