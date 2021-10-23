İşte MİT'in büyük 'casusluk' operasyonları! Bir kez daha dünyaya duyuruldu... / 23.10.21

Sabah

SABAH'ın "Mossad casuslarına MİT operasyonu" haberi gündeme bomba gibi düştü. Türkiye'deki Filistinliler'le ilgili bilgiler toplayan casuslara yönelik operasyona Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından "Muteni operasyonu" adı verildiği öğrenildi. Tutuklanan 15 Filistin ve Suriye uyruklu casusun yurtdışında yaşayan İsrail pasaportlu Mossad mensubu Ahmad Zahid tarafından istihbari faaliyetlerde kullanıldığı ortaya çıktı. SABAH, MİT'in Türkiye'deki casusluk faaliyetlerine ilişkin yürüttüğü diğer önemli operasyonların detaylarına ulaştı. Gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla Türkiye'de casusluk faaliyetlerine izin verilmeyeceğinin mesajı bir kez daha dünyaya duyuruldu.