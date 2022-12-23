Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan ve Türk polisi tarafından İspanya’da yakalanarak Türkiye’ye getirilen uyuşturucu baronu Atilla Önder, tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi. Sabah, Suç işlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Resmî Belgede Sahtecilik suçlarından hakkında tutuklama kararı bulunan Atilla Önder’in de aralarında bulunduğu Hollanda, Panama İstinye üçgeninde kurulan uyuşturucu ağının detaylarına ulaştı. Uyuşturucu mafyasının hesaplaşmasında İstanbul-Hollanda-Panama üçgeninde son bir yılda 12si Türk olmak üzere toplam 15 kişi öldürüldü.