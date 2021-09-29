İşte Soçi'deki kritik zirvenin şifreleri: Türkiye bu mesajı verecek / 29.09.21

Sabah

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Soçi'de bir araya geliyor. Soçi'deki zirvede, Suriye'deki son gelişmeler, Azerbaycan/Ermenistan gerilimi, yeni S-400 alımı ve Afganistan konularının masaya yatırılması bekleniyor. Nişantaşı Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney ve Orta Doğu uzmanı Haydar Oruç zirveyle ilgili sabah.com.tr'ye değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu, görüşmenin Soçi Mutabakatı'nın yaşatılması ve sürdürülmesi için önemli olduğunu kaydetti. Orta Doğu Uzmanı Haydar Oruç da zirvenin, Soçi Mutabakatı'nda Rusya'nın taahhüt ettiği rollerin yerine getirilmesi açısından gerekliliğine dikkat çekerek, Türkiye'nin vereceği mesajlara değindi.