Üniversite öğrencileri kokuları ayırt edebilen yapay zekâ geliştirdi. 2022 TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinde Sağlıkta Yapay Zeka Medikal Teknolojiler Üniversite ve Üzeri Seviyesinde ikincilik ödülü alan proje; savunma, gıda ve sağlık sektörlerinde kullanılabilecek. Geliştirdikleri projenin detaylarını SABAHa anlatan İstanbul Medipol Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencileri Senanur Demirci ve Busenur Fidan ile Tıp Fakültesi öğrencisi Nazende Yağmur Uysal, bu verileri gelecekte Metaversee entegre ederek çağın ötesinde bir iş başarmak istediklerini dile getirdi.