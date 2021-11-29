İşte Türk adaleti! Yargıtay, Suudi kararını tanımadı / 29.11.21

Adanada ikamet eden Afganistan uyruklu Türkiye vatandaşı Rashid D., iki çocuğunun annesi olan resmi nikahlı karısı Sahar D.ye, Suudi Arabistanda yaşadıkları dönemde sen boşsun diyerek dava açtı. Cidde Aile Mahkemesi, kadının 3 ay içerisinde kendisine dönmediğini belirtmesi üzerine kadının boşanmış olduğu ilişkin belge düzenledi. Rashid D., Suudi Arabistandaki kararla birlikte Türkiyede de eşine boşanma davası açtı. Yerel mahkeme ile İstinaf Mahkemesi boşanma yönünde karar aldı. Sahar D.nin kararı Yargıtaya taşıyınca çok çarpıcı bir sonuçla karşılaştı. Yargıtay, kadının iradesinin yok sayıldığını belirterek, boşanma davası kabul eden iki mahkemenin kararını da bozdu.