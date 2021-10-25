İşte yakalanan MOSSAD casusları ve Türkiye'deki görevleri! / 25.10.21

Sabah

Son dakika haberler: MİT'in Mossad'ın casusluk şebekesine yönelik operasyonuyla deşifre olan 15 kişilik şebekenin fotoğraflarına ve ayrıntılarına SABAH ulaştı. Şebekeden sorumlu olan Almanya'da bulunan Mossad'ın 'case officer'ı yani saha sorumlusu A.Z.'nin kendisini 6 farklı isimle tanıttığı ortaya çıktı. Tamamı Arap asıllı olan ajanlar, A.Z.'ye Türkiye'deki İsrail muhalifleriyle ilgili verdikleri bilgiler karşılığında yüzlerce dolar aldı. Kimisi hem bilgi sağlayıp hem casusluk yaptı, kimisi ise casusluk yapanlara verilen paraları ulaştırdı.