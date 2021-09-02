İşte yeni Afganistan / 02.09.21

Sabah

Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından kısa sürede yeni hükümeti açıklaması bekleniyor. Taliban liderleri Kabil'de yeni hükümet için görüşmelere devam ederken, ülkede yeni bir hayat başladı. Kamusal alanda müziğin yasaklanması, kadınların dışarı çıkarken yanlarında bir erkek olması zorunluluğunun 2 günden daha uzun yolculuklar için geçerli olması gibi kurallar açıklanmasının ardından Kabil'de kafe ve canlı müzik yapan birçok mekan kapandı. Yabancılar başta olmak üzere yüzbinlerce kişi ülkeyi terk etti. Ulusal ve yerel yayın yapan 25'e yakın televizyon, yayın politikalarını değiştirmek zorunda kaldı.