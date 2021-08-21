İşte yüz yüze eğitim rehberi! Teneffüslere koronavirüs ayarı! Üniversitelilere yurt ve ev uyarısı / 21.08.21

Sabah

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Bilim Kurulu'nun hazırladığı rehber doğrultusunda yüz yüze eğitimin başlayacağını hatırlatarak, "Çocuklarımızın okullarına maske ile gelmesi, okullarda maske ve dezenfektan bulundurulması, olabildiğince çocukların kendi arkadaşları ile bir arada olması, sınıflarda masaların seyrek tutulması, camların açık tutulması, teneffüslerin birbirinden farklı zaman dilimlerinde gerçekleştirilmesi, özellikle okul giriş ve çıkışlarında kalabalığa meydan verilmemesi çok önemli" dedi.