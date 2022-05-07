İstihbarat savaşları büyüyor! Bir Rus gemisi daha ABD yardımıyla batırıldı / 07.05.22

Rusya Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ederken, ABD’nin savaştaki rolü de giderek artıyor. Geçtiğimiz gün gündeme gelen iddialara göre Ukraynanın Karadenizde Rus kruvazör gemisi Moskovayı 14 Nisanda batırmasında Amerikan istihbaratının rolü oldu. ABD’nin, Ukrayna ordusuna lokasyon bilgisi sağladığı söylenirken bölgede yeni bir gelişme yaşandı. Ukrayna basını, Karadenizde Rus donanmasına ait Admiral Grigorovich sınıfı fırkateyn Admiral Makarov’un, Ukrayna ordusu tarafından füzeyle vurulduğunu iddia etti.