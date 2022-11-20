Son dakika haberi: İstiklal Caddesindeki terör saldırısı soruşturmasına ilişkin çok önemli detaylara yine SABAH ulaştı. Firari Bilal Hassanın 10 kişilik düzensiz kaçak göçmen grubu arasında dahil edilerek ve kaçak göçmenlerin arasına yerleştirilerek Edirne üzerinden yurt dışına kaçırıldığı ortaya çıktı. Bilal Hassanın kullandığı ve Edirneye gittiğinde kapattığı cep telefonunun Tunus doğumlu Jawaher Rzagnia adlı kişiye ait olduğu belirlendi. Polislerin tespitlerine göre; terörist Ahlam Albashir İstiklal Caddesindeki bankta geçirdiği 41 dakika boyunca sürekli olarak cep telefonuyla dikkat çekmemek için kendi fotoğraflarını çekti veya görüntülü konuşma yaptı.