İtalya'da düşen helikoptere neden geç ulaşıldı! Kahreden detay... / 11.06.22

İtalyanın Toskana bölgesinde içerisinde Eczacıbaşı Holding personelinin de yer aldığı bir helikopter 2 gün önce radardan çıkmıştı. 2 gündür arama tarama faaliyetlerine rağmen helikopterden herhangi bir iz bulunanamıştı. 7 kişiyi taşıyan helikopterin enkazına bölgede yürüyüş yapan bir dağcı ulaştı. Dağcının ekiplere haber vermesinin ardından olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Enkaza giden ekipler acı gelişmeyi paylaştı. 4 Türklün de bulunduğu helikopterde kurtulan kimse olmadı. Peki helikopterin radardan kaybolmasının ardından yaklaşık 2.5 gün geçmiş olmasına rağmen yeri neden daha erken tespit edilemedi. Bu sorulara da Modena Valiliği cevap verdi. İşte son dakika haberinin detayları...