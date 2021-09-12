İ.Ü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Ufuk Uras: 12 Eylül ruhuna son darbe 15 Temmuz’da vuruldu / 12.09.21

Sabah

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ufuk Uras’ın 1996 yılında kurduğu ÖDP’de güleryüzlü sosyalizm ve özgürlükçü sol hayalleri vardı. Uras, 2007 yılında İstanbul’dan bağımsız miletvekili seçilerek bu hayalerini TBMM’ye taşımaya çalıştı. Tüm darbelere karşı olduğunu açık açık dile getiren Ufuk Uras, 28 Şubat post-modern darbe sürecinde ve 15 Temmuz FETÖ ihanetinde de en sert tepkileri veren isimlerden biri oldu. Ufuk Uras’la 12 Eylül darbesinin 41. yıldönümünde darbeleri, Türkiye Solu hakkında yarım kalan hayalerini konuştuk.