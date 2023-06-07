Son dakika haberi: Seçim yenilgisinin ardından CHP gibi İYİ Parti de karıştı. Yenilgiden sorumlu tutulan Akşenere parti için bayrak açanların sayısı çoğaldı. İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal, parti içinde Ortak Akıl Platformu kurulduğunu duyurdu. Sert ifadelerin yer aldığı bir açıklama yayınlayan Baykal, Ortak Akıl Platformu kurulmuştur. Taleplerin muhataplarınca dikkate alınacağını ummaktayız. Dikkate alınmaması halinde, önümüzdeki kongrede partimizin kuruluş ilkelerimize bağlı yeni bir kadro ve Genel Başkan adayı ile yola devam edeceğimizi Türk milletine saygı ile duyururuz. ifadelerini kullandı.