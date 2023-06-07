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İYİ Parti karıştı! Flaş açıklama: Yeni bir Genel Başkan ve kadro ile yola devam edeceğiz / 07.06.23

İYİ Parti karıştı! Flaş açıklama: Yeni bir Genel Başkan ve kadro ile yola devam edeceğiz / 07.06.23

Sabah

150 Bölüm | 07:52:06
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01

İYİ Parti karıştı! Flaş açıklama: Yeni bir Genel Başkan ve kadro ile yola devam edeceğiz / 07.06.23

Sabah 03:53
02

Mansur Yavaş belediyeciliği? Günlerdir sellerle boğuşan Ankara’da mazgalların üzeri asfaltlanmış / 07.06.23

Sabah 01:04
03

Amasya'da selde kaybolmuştu: Zilal Şahin'den acı haber! / 07.06.23

Sabah 01:02
04

Kalyon Enerji'den dev anlaşma! Yenilenebilir enerjide kritik rol oynuyor: Ana bileşenler Türkiye’de üretiliyor / 07.06.23

Sabah 01:19
05

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan SMA açıklaması! İstanbul'da yeni bir hastane kurucağız / 07.06.23

Sabah 01:36
06

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır'dan önemli açıklamalar / 07.06.23

Sabah 01:25
07

Zam mesaisi başladı / 07.06.23

Sabah 01:17
08

AB ve Körfez ile yeni dönem / 07.06.23

Sabah 01:35
09

Otobüslere köprüyü yasakladı / 07.06.23

Sabah 01:12
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