İYİ Parti Lütfü Türkkan'a kalkan oldu! İstifa ya da ihraç beklenirken topu yine çevirdiler / 06.11.21

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, dün Bingölde şehit yakını Tahir Gümrene küfür eden partisinin Grup Başkanvekili Lütfü Türkkanla ilgili açıklamada bulundu. Partisi adına özür dileyen Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti ne yapacaktır diye merak ediliyor, kimse merak etmesin. Ne yapılacaksa zamanı geldiğinde yapılır dedi. Açıkca şehit yakınına küfür edilmesini provokasyon olarak değerlendiren Dervişoğlu, Bu konuyu derinlemesine araştırıyorum. Arkasındaki eli de Türkiye Büyük Millet Meclisinde ifşa edeceğim. ifadelerini kullandı. İstifa ya da ihraç beklenirken İYİ Partinin Lütfü Türkkana kalkan olması tepki çekti.