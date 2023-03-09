Altılı koalisyondan zehir zemberek ifadelerle önce ayrılıp sonra geri dönen milliyetçi çizgideki İyi Parti, CHP’nin yakın temasta bulunduğu HDP ile nasıl bir ilişki kuracağı konusunda kararsız. Edirne F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e açık mektup yazdı. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem mektupla ilgili Selahattin Demirtaşın mektubu hakkında konuşmak istemiyorum. Çünkü siyasette böyle bir method yok dedi. Meral Akşener’in ise mektuba sessiz kalması dikkat çekti.