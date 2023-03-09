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İYİ Parti’de Demirtaş sessizliği! Akşener’e açıktan ayar verdi... HDP ve Demirtaş’tan peş peşe zehir zemberek sözler / 09.03.23

İYİ Parti’de Demirtaş sessizliği! Akşener’e açıktan ayar verdi... HDP ve Demirtaş’tan peş peşe zehir zemberek sözler / 09.03.23

Sabah

150 Bölüm | 07:52:06
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01

İYİ Parti’de Demirtaş sessizliği! Akşener’e açıktan ayar verdi... HDP ve Demirtaş’tan peş peşe zehir zemberek sözler / 09.03.23

Sabah 02:16
02

Bakan Kasapoğlu duyurdu: Ücretler iade edilecek / 09.03.23

Sabah 00:35
03

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! YÖK'ten flaş YKS açıklaması / 09.03.23

Sabah 01:11
04

FETÖ'cülerin 'Bay Kemal' bayramı: Umudumuz Kılıçdaroğlu... / 09.03.23

Sabah 02:49
05

Bakan Karaismailoğlu tek tek açıkladı: Dünya teknolojilerini kullanıyoruz / 09.03.23

Sabah 02:50
06

Emekliliğini dondurdu deprem gönüllüsü oldu / 09.03.23

Sabah 02:43
07

İşte 6’lı koalisyonun yıkım projesi / 09.03.23

Sabah 03:57
08

Memurlar için ikramiye onayı yazısı zorunlu / 09.03.23

Sabah 03:41
09

Kentsel dönüşüm düşmanlığı 10 yıl kaybettirdi / 09.03.23

Sabah 03:07
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