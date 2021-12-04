İyi Parti'de istifa depremi! "Yuvalarına geri dönen ülküdaşlarımızı kutluyorum" / 04.12.21

Milliyetçi Hareket Partisi’ne MHP toplu katılımlar devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde CHP Ödemiş ilçe teşkilatından topluca istifa edip MHP’ye katılanların ardından bu defa da İYİ Parti’den toplu istifa edenler MHP!ye katıldı. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin katılımlar dolayısıyla yaptığı açıklamada “Türkiye’nin küçük tartışmalarda kaybedecek vakti yok. Büyük fotoğrafa bakıp önce Türkiye diyenler partimize katılıyor. Yuvalarına geri dönen ülküdaşlarımızı kutluyorum. Partimize katılımlar önümüzdeki günlerde de sürecek.” dedi.