Eski İyi Parti Manavgat İlçe Başkanı Hüseyin Ergenin geçtiğimiz Aralık ayında eşi ve çocuğunun önünde silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Silahlı saldırının planlayıcısı olan A.Ç. isimli şahıs, azmettiricinin Y.K vaad ettiği parayı vermemesi üzerine itirafçı oldu. Y.K.nın, İYİ Parti Genel İdare Kurulu GİK üyesi olan eşi A.K. 39 hakkında sosyal medyada paylaşım yapan Ergenin öldürülmesi için kendisine para teklif ettiğini anlatan A.Ç., Y.Knin evinin bahçesinde uzun bir pazarlık yaptıklarını ancak rakamda anlaşamayınca itirafçı olmaya karar verdiğini söyledi. İşte İyi Partili isimler arasında yaşanan film senaryolarını aratmayan olayın perde arkası...