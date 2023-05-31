Seçim yenilgisi sonrası sadece CHPde değil, İYİ Partide de kazan kaldırılmaya başlandı. Meral Akşenere karşı kurultayda bayrak açmaya çalışan bir grup olduğuna dair kulis bilgileri gelirken, seçim hezimeti sonrası istifaların da yaşanması bekleniyor. O istifalardan biri bugün yaşandı. İYİ Partiden milletvekili adayı olan Tuzla İlçe Başkanı İhsan Önder Albayrak, şahsi menfaatlerin, amaçların önüne geçtiğini söyleyerek istifa etti. İYİ Parti Altınova İlçe Başkanı Murat Çakır da istifa ettiğini duyurmuştu.