İYİ Parti Genel İdare Kurulu GİK üyeliğinden 2018’de istifa eden Reşat Erdoğan, SABAH’a konuştu. Reşat Erdoğan, İYİ Parti’nin okyanus ötesindeki FETÖ’cülerin talimatı ile masaya geri dönüğünü ifade etti. Erdoğan, “HDP ile İYİ parti HDP ile belediye seçimlerinde beraberlerdi. Bugün de beraberler. Ancak Meral Akşener, milliyetçi oyların kaçmasını önlemek için kendince rol yapıyor. Bu ülkede 7 başlı bir yapıya kimse oy vermez. Meral Akşener istediği kadar kulağının üzerine yatsın belediye seçimlerinde olduğu gibi HDP artık altılı koalisyonun yedinci ortağıdır” dedi.