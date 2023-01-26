6’lı masada aday çıkmazı sürüyor. ‘Altılı masa’nın bugünkü toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk defa liderlere “Partim aday olarak beni önerdi” diyecek. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına mesafeli ve hala ortak ankette ısrarcı. Tüm bu gelişmeler ışığında, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı’dan, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına veto gibi sürpriz bir çıkış geldi. Paçacı; ‘Parti yetkili kurulları, şu anda Kemal Beyin ismini onaylayacak noktada değil’ diyerek, Kılıçdaroğlunun kendi adaylığında diretmesi durumunda ise, İYİ Partinin kendi adayını çıkarabileceğini söyledi.