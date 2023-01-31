Çanakkale’nin Gökçeada İlçesi’nde aralarında İyi Partili Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin ve İmar Müdürü Seval Duran’ın da bulunduğu 4 kişinin yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda gözaltına alınmasıyla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Çetin’in Yenimahalle, Çınarlı ve Kuzu Limanı’nda bulunan bin 800 dönüm tarım arazisini imara açmak için tapu sahiplerinden rüşvet aldığı, bazı arazileri ise imar vaadiyle yüksek fiyattan sattığı belirlenirken, araziler komisyondan geçmeyince onlarca mağdurun başkan ve ekibini şikayet ettiği ortaya çıktı. Şebekenin, imar sorunu olan yerler ile sit alanlarına inşaat izni verdiği, işletme ruhsatlarında sahtecilik yaptığı, usulsüz binalara iskan verip imar plan değişiklikleri yaparak müteahhitlere rant sağladığı belirlendi. Emniyet Güçleri, belediyeye düzenlediği rüşvet operasyonuna Belediye Başkanı Ünal Çetin’e ait olduğu ileri sürülen “Kanella” ismindeki teknesinden yola çıkarak “tarçın” ismini verdi.