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7/24 Dinle Sabah İYİ Partili belediyeye rüşvet operasyonu! Başkan da gözaltına alınmıştı: Detaylar ortaya çıktı / 31.01.23
İYİ Partili belediyeye rüşvet operasyonu! Başkan da gözaltına alınmıştı: Detaylar ortaya çıktı / 31.01.23

İYİ Partili belediyeye rüşvet operasyonu! Başkan da gözaltına alınmıştı: Detaylar ortaya çıktı / 31.01.23

Sabah

150 Bölüm | 08:17:14
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

İYİ Partili belediyeye rüşvet operasyonu! Başkan da gözaltına alınmıştı: Detaylar ortaya çıktı / 31.01.23

Sabah 03:16
02

İmzaladıkları metinden haberleri mi yok? İyi Parti'nin İstanbul Sözleşmesi çıkışı Saadet Partisi'ni kızdırdı / 31.01.23

Sabah 01:04
03

Çanakkale'de yolsuzluk operasyonu: İyi Partili Belediye Başkanı Ünal Çetin ve 4 personel gözaltında / 31.01.23

Sabah 01:11
04

Devlet Bahçeli'den 'Erdoğan yeniden aday olamaz' diyen 6'lı masaya: Bal gibi de, buz gibi de aday... / 31.01.23

Sabah 01:16
05

Ankara merkezli 32 ilde FETÖ operasyonu: 35 gözaltı kararı / 31.01.23

Sabah 00:59
06

İşte 6'lı masanın vaatleri: LGBT kararına imza, HDP'ye sinyal / 30.01.23

Sabah 01:35
07

6'lı masa Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni açıklarken Gültekin Uysal uyuyakaldı! İşte o anlar / 30.01.23

Sabah 00:41
08

Konut sektörü mercek altında! 80 bin mükellef radara takıldı / 30.01.23

Sabah 00:52
09

Bakan Koca'dan piyasada bulunamayan ilaçlarla ilgili açıklama: Üretim artırıldı... / 30.01.23

Sabah 01:13
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