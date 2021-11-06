İYİ Partili Lütfü Türkkan’dan yeni skandal! Şehidin şehadetini küçümsedi! / 06.11.21

Bingölde şehit ağabeyi Tahir Gümrene hakaret eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkanın yeni bir skandalı ortaya çıktı. Türkkan, İYİ Partili Muhammet Güllük’ün sosyal medya paylaşımında, 1997 yılında henüz 17 yaşında şehit olan Tahir Gümren’in kardeşi İsa Gümren için “Sadece çoban olan kardeşi mayına basmış o kadar!” ifadelerini beğenerek bir skandala daha imza attı. Sosyal medyada şehidin şehadetinin “sadece çoban olan kardeşi mayına basmış o kadar” denerek küçümsenmesine ise tepki yağdı. İşte ayrıntılar: