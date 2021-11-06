İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın küfür skandalına tepkiler çığ gibi! AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir / 05.11.21

Programı kapsamında Bingölde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Burası Kürdistan diyen şahsa tepki göstermediği için vatandaşların tepkisini çekti. Akşeneri eleştiren vatandaşlardan biri İYİ Partili Lütfü Türkkanın müdahalesiyle karşı karşıya kaldı. Türkkan, boynuna sarıldığı vatandaşa daha sonra küfretti. Şehit yakını olduğunu belirten vatandaş Türkkanın hakareti karşısında sessiz kalmazken, o anlara ait görüntüler ise günün en çok konuşulan konusu oldu. Öte yandan Türkkanın vatandaşa küfretmesi sosyal medyada da eleştirilerin hedefinde yer aldı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı paylaşımda, Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir. Aziz şehitlerimizin emanetlerine hürmetsizlik edenler milletimize ve tüm değerlerimize saygısızlık ediyorlar. dedi. İşte o paylaşımlardan bazıları...