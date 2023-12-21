Yerel seçimler öncesi ittifaktan çekilen, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşenerin açıklamalarının ardından başlayan kavga devam ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğluna yönelik, korkak açıklamasının ardından, İmamoğlu da ben o defteri kapattım. ifadelerini kullanmıştı. Kavgada son noktayı İyi Parti Siyasi İşleri Başkanı Oktay Vural koydu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vural, Oyun deşifre oldu. Şimdi de bu tezgahtan sıyrılmaya çalış. Sureti haktan görün…Yok öyle yağma… Tavşan tuzağıyla Bozkurt avlanmaz.” dedi.