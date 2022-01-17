İYİ Parti'nin kurucu isminden zehir zemberek sözler: Parti Meral Akşener Fun Club'a döndü! / 17.01.22

İYİ Partinin kurucularından olan ve TBMMde Grup Danışmanlığı yapan Vedat Yenerer, parti içinde yaşananları zehir zemberek sözlerle anlattı. Yenerer, Atatürk düşmanlarının, etnik bölücülerin “Apo’ya ev hapsi olsun” ya da “Ege’de Yunan işgali yoktur, hepsi Yunan adası” diyen tescilli işbirlikçilerin, tekrar tekrar üst düzey görevlere getirildiğini içim acıyarak gördüm ve yaşadım. Bana göre il il dolaşıp, mücadele ederek kurduğumuz partimiz zaman içinde Meral Akşener Fun Club’a dönmüş durumdadır. dedi.