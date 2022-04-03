İyiliğin adı Büşra! Terk edilen bebeğe sütannelik yaptı / 03.04.22

İstanbul Pendikte görevli Acil Tıp Teknikeri Büşra Durmaz terk edilmiş bebeğe sütannelik yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabı üzerinden 29 yaşındaki Durmazın bebek ile ilgilendiği videoyu paylaştı. Durmazın şefkat dolu tavırları tüm kamuoyunun içini ısıttı. O Acil Tıp Teknikeri Büşra Durmaz SABAHa konuştu. Durmaz Benim de 14 aylık Bade Mihriban adında bir kız çocuğum var. O bebeği Pendikte boş bir arsada terkedilmiş olarak gördüğümde içim acıdı. Üstelik kimbilir kaç saattir açtı. Ben de onu kendi çocuğumun yerine koyup annelik iç güdüsüyle hemen göğsüme götürüp emzirdim. Artık onun sütannesiyim dedi.