İzin, kıdem ve tazminatla ilgili kritik bilgiler SABAH'ta: Çalışırken izin paraya çevrilir mi? / 16.09.21

Sabah

Son dakika: SABAH çalışanların özlük haklarıyla ilgili merak edilen soruların cevaplarını yayınlamaya devam ediyor. SGK'dan yapılan açıklamalar, değişiklikler ve kanunların öngördükleri ışığında izin, tazminat ve kıdemle ilgili hayati öneme sahip bilgiler sizlerie... Buna göre İzin süreleri paraya çevrilip çalışana teklif edilemediği gibi çalışan da böyle bir talepte bulunamaz. Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez, silinemez ve tamamı bir sonraki döneme aktarılır. İşte detaylar