PKKnın mali yapılanmasında, örgütün elebaşlarından Murat Karayılanın talimatıyla Kobani olaylarını finanse eden şüpheliler arasında bulunan ve bir dönem İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Çalışmalar ve Sosyal Projeler Şube Müdürlüğünde tekniker şef olarak görev yapan Mustafa Demirin Kayapınar Belediyesinde özel kalem müdürü olarak çalıştığı dönemde örgüt adına para toplama faaliyetlerinde yer aldığı belirlendi. Demirin belediye tarafından imar, ihale ve ruhsatlar işlemleri karşılığında ilgili kişilerden örgüt adına aldığı paraları örgütün maliye yapılanmasına aktarma işlerini de yürüttüğü tespit edilirken MASAK raporundaki şok bilgilerde FETÖ nedeniyle KHK kapsamında ihraç edilenlerle bankacılık işlemlerinin olduğu ortaya çıktı. Murat Karayılan tarafından bizzat mali yapılanmada görevlendirilen Demirin belediyedeki görevlerinin yanı sıra örgütün kuryelerine sahte kimlik, pasaport ve araç ayarlama görevinin olduğu da kaydedildi.