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7/24 Dinle Sabah İzmir Belediyesi'nin PKK'lı şefi Karayılan'ın yakın adamı çıktı! Görevi PKK’lılara kimlik ayarlamak / 26.10.22
İzmir Belediyesi'nin PKK'lı şefi Karayılan'ın yakın adamı çıktı! Görevi PKK’lılara kimlik ayarlamak / 26.10.22

İzmir Belediyesi'nin PKK'lı şefi Karayılan'ın yakın adamı çıktı! Görevi PKK’lılara kimlik ayarlamak / 26.10.22

Sabah

150 Bölüm | 08:17:14
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

İzmir Belediyesi'nin PKK'lı şefi Karayılan'ın yakın adamı çıktı! Görevi PKK’lılara kimlik ayarlamak / 26.10.22

Sabah 02:56
02

Jorge Jesus'un gözü gençlerde! / 25.10.22

Sabah 01:32
03

Murat Ilgaz'dan bomba sözler! "VAR protokolü hedeften şaştı" / 21.10.22

Sabah 01:11
04

Türkiye insansız savaşta sınıf atladı! Sahada gövde gösterisi / 26.10.22

Sabah 03:00
05

Almanya'da sağlık skandalı! Türkiye’de ameliyat oldu diye tedavi etmiyorlar / 26.10.22

Sabah 01:29
06

İslamofobi ulus ötesi endüstriye dönüştü / 26.10.22

Sabah 03:07
07

TOKİ sosyal konut projesinde tarihi gün! Dev projede ilk temel atıldı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar / 25.10.22

Sabah 02:01
08

Batı’da sansür ikiyüzlülüğü! Düşünce özgürlüğü iddiası yerle bir oldu / 25.10.22

Sabah 01:57
09

CHP'li grup Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya saldırdı! Başkan Erdoğan'a teşekkür edince ortalık karıştı / 25.10.22

Sabah 02:07
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