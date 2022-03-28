İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 'İNTİKAM' skandalı: İlçeyi kaybedince verdikleri kıyafetleri bile geri istediler / 28.03.22

Son dakika haberler: İzmir Menemen Belediyesinde CHPli Serdar Aksoyun zimmet ve irtikap suçlarından başkanlığının düşmesinin ardından 14 ay önce koltuğa AK Partili Aydın Pehlivan oturdu. Bunu hazmedemeyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, AK Partili belediyeye yapmadığını bırakmadı. Başkan Pehlivan göreve gelince daha önce hibe ettiği ikinci el kıyafetleri geri alan, 5 adet oyun parkını da iade edilmesini isteyen Büyükşehir Belediyesi, Menemen Belediyesi’nin kullandığı İZSU’ya ait şişeleme fabrikasının kirasını 200 bin liradan 960 bin liraya yükselterek yüzde 400’e yakın zam yaptı. SABAH, yapılan fahiş zammın belgesine ulaştı.