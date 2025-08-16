Son dakika haberi... İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZBB ile TCDDnin yüzde ellişer ortak olduğu kent içi toplu ulaşımın can damarı İZBANda 90 dakika ücretsiz aktarma uygulmasını sonlandırma kararı aldı. Karar dün toplanan İZBB meclisinde Cumhur ittifakı meclis üyelerinin sert tepkisine karşın CHPli Meclis üyelerinin oyları ile kabul edildi.Kararın İZBANın yeni ücretlendirme sistemini kurduktan sonra yürürlüğe girmesi öngörüldü. Mecliste ayrıca otobüs, metro, vapur ve tramvayın yer aldığı toplu ulaşım araçlarına biniş ücretlerine yüzde 20 zam yapılmasını öngören madde de kabul edildi. Buna göre tam bilet ücrketi 25 liradan 30 liraya çıkartıldı. Yeni tarife 1 Eylül tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.