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7/24 Dinle Sabah İzmir'de vahşet! Kaynar suyla işkence yapıp, boğdular! Sonra ormanda yaktılar / 16.10.21
Sabah

İzmir'de vahşet! Kaynar suyla işkence yapıp, boğdular! Sonra ormanda yaktılar / 16.10.21

Sabah

Son dakika haberi: İzmir'de, 3 sene önce öldürülen Özler Yörük'ün (33) cinayet şüphelisinin, kendisine fuhuş yaptırdığı ileri sürülen, eski erkek arkadaşı Olcay Altundağ (31) olduğu belirlendi. Altundağ ve beraberindekilerin, Yörük'ün üzerine kaynar su dökerek, 3 gün boyunca işkence yaptığı tespit edildi. Boğularak öldürüldükten sonra ormanda yakıldığı saptanan Yörük cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 13 şüpheliden, başka suçtan cezaevinde bulunan Altundağ ile 4 kişi tutuklandı.
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