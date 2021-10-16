İzmir'de vahşet! Kaynar suyla işkence yapıp, boğdular! Sonra ormanda yaktılar / 16.10.21

Sabah

Son dakika haberi: İzmir'de, 3 sene önce öldürülen Özler Yörük'ün (33) cinayet şüphelisinin, kendisine fuhuş yaptırdığı ileri sürülen, eski erkek arkadaşı Olcay Altundağ (31) olduğu belirlendi. Altundağ ve beraberindekilerin, Yörük'ün üzerine kaynar su dökerek, 3 gün boyunca işkence yaptığı tespit edildi. Boğularak öldürüldükten sonra ormanda yakıldığı saptanan Yörük cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 13 şüpheliden, başka suçtan cezaevinde bulunan Altundağ ile 4 kişi tutuklandı.