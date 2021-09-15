K-pop akımından etkilenen gençler korkunç gerçekleri anlattı! “Onlara benzemek için her şeyi yaptım” / 15.09.21

Sabah

Güney Kore’de ortaya çıkan ve gençleri etkisi altına alan K-pop akımı, psikolojik etkileri sebebiyle uzmanlar tarafından ‘tehlike’ olarak adlandırılıyor. Bir dönem K-pop akımı etkisine kapılan ancak sonrasında aile ve uzman desteğiyle akımdan uzaklaşan gençler, yaşadıkları süreci anlattı. Onlara benzemek için estetik operasyonları araştırdıklarını belirten gençler, grup üyeleri arasındaki tuhaf ilişkilerden söz etti. Gençlerin K-pop akımına kapılmasının küresel bir salgın kadar tehlikeli olduğuna dikkat çeken uzmanlar, ailelere önemli uyarılarda bulundu.