K-pop neden gençleri hedef alıyor? Türk hukukunda K-pop sözleşmesi mümkün mü? / 14.09.21

Sabah

K-pop olarak bilinen Kore pop müzik akımı, gençleri etkisi altına almaya devam ediyor. Müzik akımı adı altında gençleri cinsiyetsizlik ve mükemmeliyetçiliğe sürükleyen K-pop, üyelerine uyguladığı katı kurallarla akıllara durgunluk veriyor. 50 kilonun üstüne çıkmanın ve bakımsız görünmenin yasak olduğu K-pop tehlikesine karşı çocuklarını korumak isteyen ailelere büyük görev düşüyor. Psikiyatrist, uzman psikolog, avukat ve dijital iletişim araştırmacısı sabah.com.tr’ye özel çocukları etkileyen K-pop tehlikesiyle ilgili merak edilenleri anlattı...