Kabil Havalimanı’nda karmaşa: ABD askerlerinden geriye kalanlar böyle görüntülendi / 31.08.21

Sabah

Afganistan’da başlattığı geri çekilme sürecini tamamladığını duyuran ABD, bugün itibarıyla ülkedeki tüm askeri varlığına tamamen son verdi. Ülkede bulunan tüm askeri personelini geri çeken ABD ordusundan geriye kalanlarsa kameralara yansıdı. Taliban, Kabil’de bulunan ABD üssünde geride bırakılan ekipmanlara el koyarken, enkaz yığınına dönen üste yaşanan karmaşa da A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali tarafından canlı yayında görüntülendi.