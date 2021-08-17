Kabil’i ele geçiren Taliban'dan herkesi şaşırtan hareket! Lunaparkta eğlendiler... / 17.08.21

Sabah

Taliban güçlerinin Afganistan’da yönetimi ele geçirmesi, tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. NATO kuvvetlerinin geri çekilmesinin ardından haftalar içinde tüm vilayetleri alarak başkent Kabil’de de yönetime el koyan Taliban’dan kaçan binlerce kişi, havalimanında izdiham yarattı. Dünya bu görüntülerin etkisinden henüz kurtulamamışken, ortaya çıkan görüntüler izleyenleri şoke etti. Taliban güçlerinin Kabil’de bir lunaparkta eğlendiği görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.