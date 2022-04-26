Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Çarşı ve pazardaki ateşi söndüreceğiz / 25.04.22

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından kameraların karşısına geçti, önemli açıklamalarda bulundu. Ülkemizi terörden, vesayetin zincirlerinden kurtardık. Enflasyonu da yeneceğiz. diyen Başkan Erdoğan, Ülkemizi darbelerin utancından kurtardık, hayat pahalılığının da üstesinden geleceğiz. Çarşı-pazardaki ateşi söndüreceğiz. ifadelerini kullandı. Rusya-Ukrayna savaşına değinen Başkan Erdoğan, ateşkes ve kalıcı barış için her türlü adımı attıklarını belirterek, yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini ifade etti. Başkan Erdoğan ayrıca, 15 milyar liralık sosyal yardım destek paketiyle ilgili çalışmaların sonuna geldiklerini belirtti. İşte son dakika haberinin detayları...