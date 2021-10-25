Kabine toplantısı sona erdi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar / 25.10.21

Sabah

Kabine toplantısından son dakika haberleri: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün Beştepe'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleşti. Toplantının ardından ulusa sesleniş konuşması yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 10 ülkenin büyükelçileri tarafından yapılan skandal açıklamaya tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "Ülkemizin bağımsızlığına ve milletimizin hassasiyetlerine saygı duymayan hiç kimsenin sıfatı ne olursa olsun bu ülkede barınamayacağını ifade etmek istiyorum." dedi. Küresel çaptaki ekonomik krize de dikkat çeken Başkan Erdoğan gereken tedbirlerin alındığını aktardı. Başkan Erdoğan ayrıca fahiş fiyatlara da değindi ve fırsatçılara göz açtırmayacaklarını vurguladı. İşte son dakika haberinin detayları...