Kabine Toplantısı sona erdi! Çevre ve Şehircilik Bakanlığının adı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı oldu / 11.10.21

Sabah

Son dakika haberi... Bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi saat 16:00 sıralarında Beştepe'de toplandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik ettiği Kabine Toplantısı yaklaşık olarak 3 saat sürdü. Toplantının ardından kameralarına karşısına geçen Başkan Erdoğan, iklim değişikliğine dikkat çekerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığının adını değiştirme kararı aldıklarını aktardı ve "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adını, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştiriyoruz" dedi. Terörle mücadele mesajı da veren Başkan Erdoğan, "Polislerimize yönelik son saldırı ve topraklarımızı hedef alan tacizler artık bardağı taşırmıştır. En kısa sürede gereken adımları atacağız" dedi. Başkan Erdoğan ayrıca engelli öğretmenlere de atama müjdesi verdi. İşte son dakika haberinin detayları...