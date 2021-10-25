Kabine toplantısında kritik gündem; Gözler Başkan Erdoğan'da / 25.10.21

Sabah

Kabine toplantısından son dakika haberleri: Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı bugün Beştepe'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yapılacak. Toplantıda iç ve dış gündeme ilişkin önemli başlıklar ele alınacak. Koronavirüste vaka ve aşılamada gelinen nokta, fahiş fiyatla ve terörle mücadeledeki son durum ile bölgesel gelişmelerin de değerlendirileceği toplantı sonrasında kararları Başkan Erdoğan bizzat açıklayacak. İşte Kabine toplantısı gündemine ilişkin son dakika haberleri...