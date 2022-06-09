Kaçak göçmenlerle ilgili yeni tedbirler! Bakan Soylu duyurdu: Bugün itibarıyla başlıyor / 09.06.22

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç Kurulu Toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Kaçak göçmenlerle ilgili atılan yeni adımları paylaşan Bakan Soylu, valiliklere yazı gönderildiğini belirterek, Taksiciler il dışına taşıdıkları yabancı yolcuların seyahat belgelerini kontrol etmek zorunda olacak. Kaçak göçmeni bir ilden başka bir ile taşımaya kimse aracılık etmesin. Onun için böyle bir yükümlülüğü bugün itibarıyla getiriyoruz. dedi. Bakan Soylu, TIR parklarına kamera sistemi kurma zorunluluğu getirildiğini de duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları...