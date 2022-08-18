Bir grup kaçak, mısır tarlası içerisinde çektikleri video ile Yunanistan’dan sığınma talep etti. Bu görüntüler, sosyal medya platformu Twitter’da Özgür Medya “@Ozgurmedya_TR” isimli ve kullanıcı adlı hesap üzerinden, “Çok ACİL yayalım lütfen” ifadeleri kullanılarak paylaşıldı. Videoda yer alan kişilerin Fetullahçı Terör Örgütü FETÖ ile PKK üyesi olduğu ortaya çıktı. Görüntülerde yer alan ve Yunanistan’dan sığınma talep eden kişilerden birinin, İSPER İstanbul Personel Yönetim A.Ş’de ev cihazları teknikeri olarak çalışan Serbun Yurtsever olduğu tespit edildi.